2021/08/12 | 13:43 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 أغسطس 2021 | 01:40 مساءً

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القضاء يحدد موعد محاكمة قاتل مدير بلدية كربلاء

حدد مجلس القضاء الاعلى، الثاني والعشرين من شهر آب الجاري موعدا لمحاكمة قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي .

وكانت محكمة تحقيق كربلاء قررت اليوم احالة المتهم حسين جواد عبد الامير ، الى محكمة جنايات المحافظة لاجراء محاكمته

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