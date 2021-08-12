إحالة قاتل

2021/08/12 | 13:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء اكتمال الإجراءات التحقيقية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت محكمة تحقيق كربلاء إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي على محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته.

وقال مركز الإعلام القضائي، في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "إحالة المتهم تمت بعد أن أكتمل التحقيق في الجريمة لوضوح الأدلة فيها خاصة مع اعتراف المتهم بالجريمة واكتمال الإجراءات التحقيقية التي بذلت جهودًا استثنائية لإكمالها من القضاء في استئناف كربلاء والجهات التحقيقية المختصة في المحافظة".

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