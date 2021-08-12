صالح يؤكد ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة

2021/08/12 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، فيما أكد ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة ودعم مسارات الحوار والتلاقي.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والإشارة إلى أهمية وعمق العلاقات …

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