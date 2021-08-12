القضاء الأعلى يقرر تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل

2021/08/12 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس القضاء تشكيل الأعلى، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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