حصيلة هزيلة وآفاق غامضة - علي البعزاوي

2021/08/12 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_البعزاوي ندخل اليوم في الأسبوع الثالث من الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد واستحوذ بموجبها على كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية.



وكانت محل انتقاد من بعض الأحزاب وعديد الجمعيات والمنظمات والشخصيات.وبالنظر إلى حالة الأزمة العميقة والشاملة ومخاطر الإفلاس التي تهدد البلاد فإنّ أولوية الأولويات منطقيا هي الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد حتى يمضي في تشكيل حكومته وضبط برنامجها ......





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