مدرب زاخو: نسعى لبناء منظومة لاعبين قوية قبل الموسم الجديد

2021/08/12 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدرب فريق زاخو بكرة القدم عبد الوهاب أبو الهيل سعيه لبناء منظومة فريق متماسكة للدخول بقوة في معترك المنافسة للموسم الكروي الجديد.وقال أبو الهيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" ادارة النادي تعمل حسب الامكانية المتاحة والمتوفرة لايصال الفريق الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الدوري للموسم الجديد"، مبينا أن "هنالك محاولات لجذب ثلاثة لاعبين محليين بالاضافة الى اربعة محترفين اجانب لدعم صفوف الفريق".وأضاف أبو الهيل، أن "الجهاز الفني لديه قناعة ببعض لاعبي الفريق وقررت التمسك بخدماتهم لخلق توليفة متماسكة وبناء منظومة كاملة قادرة على النتافس بقوة في الدوري الممتاز"، لافتا الى أنه "لم يتلق اي عرض رسمي من الاندية لقيادة فرقها، مؤكداً ارتباطه مع نادي زاخو بعقد وعليه الالتزام به".وعن التعاقد مع اللاعب ياسر قاسم أكد ابو الهيل، أنه "رحب كثيرا بقدوم اللاعب ياسر قاسم للنادي كونه من اللاعبين المتميزين ويعتبر اضافة كبيرة للفريق"، مشيرا الى أن "ياسر بالرغم من ابتعاده عن الملاعب في الفترة السابقة لكنه يتمتع بامكانية عالية ويعتبر لاعبا ناضجا وهدفه اثبات وجوده مع الفريق من خلال استمراره بتدريبات اللاعبين وتجاوبه مع توجيهات الجهاز الفني".

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