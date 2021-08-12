القضاء: لجنة من 7 جهات لمواجهة مخالفات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2021/08/12 | 13:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وذكر القضاء في وثيقة صادرة عن المركز الاعلامي تلقى NRTعربية نسخة منه اليوم (12 اب 2021)، انه "بعد رصد حالات تجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام والتي تشكل خطراً على منظومة الاخلاق العامة والتي تتمثل بعرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزام الديني والاخلاقي وكذلك المحرض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية، تقرر تشكيل لجنة لرصد تلك المخالفات".

واضاف، ان "اللجنة تضم مجلس القضاء الاعلى، وجهاز الامن الوطني، وخلية الاعلام الامني، وهيئة الاعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتولى رصد المخالفات والتوصية الى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوصها".

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