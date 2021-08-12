2021/08/12 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية المقدسة تهيء ارضية الصحن الشريف استعداداً ليوم عاشوراء (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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