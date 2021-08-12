(بغداد اليوم) ترد على بيان لشرطة واسط يخص الحشد وتدعوها للتأكد من معلوماتها - عاجل

2021/08/12 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تود وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الكشف عن حقيقة البيان الذي اصدرته قيادة شرطة محافظة واسط، والذي جاء رداً على خبر تم نشره بوقت سابق في مؤسستنا، حول انتشار قوات الحشد الشعبي في المحافظة لتأمين مجالس العزاء الحسيني.وأوضحت (بغداد اليوم)، في بيان لها، أن الخبر الذي قمنا بنشره مصدره القناة الرسمية لمديرية إعلام الحشد الشعبي، وهي مؤسسة رسمية حكومية، بالتالي فإننا لم ننقل سوى الحقيقة التي لطالما تعود متابعينا على رؤيتها في الاخبار التي نبثها.واضاف البيان، أنه كان الاجدر بإعلام قيادة شرطة واسط التأكد من معلوماتها قبل الاساءة للمؤسسات الإعلامية الرصينة.وتنشر الوكالة أدناه صورة الخبر من مصدره الرسمي اضافة الى رابط القناة الرسمية لمديرية اعلام الحشد:

رابط القناة الرسمية لمديرية اعلام الحشد الشعبي:https://t.me/teamsmediawar_1/63143?single

صورة الخبر من مصدره الرسمي:

وكانت قيادة شرطة واسط، قد قالت في بيان لها نشرته في وقت سابق أنها "تنفي ما ورد في الخبر الذي نشرته صفحة ( وكالة بغداد اليوم ) المتضمن بالصور الحشد الشعبي ينتشر في واسط، ولا صحة لما ورد في ذلك".

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