القضاء يحدد موعد محاكمة قاتل الخفاجي

2021/08/12 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن تحديد الـ22 من الشهر الجاري موعداً لمحاكمة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي.

وقال المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "محكمة تحقيق كربلاء قررت إحالة المتهم حسين جواد عبد الأمير المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي على محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته عن تلك الجريمة، حيث حدد يوم 22 / 8 /2021 موعداً للمحاكمة امام محكمة الجنايات".

واضاف أن "أحالة المتهم تمت بعد أن أكتمل التحقيق في الجريمة لوضوح الأدلة فيها خاصة مع اعتراف المتهم بالجريمة واكتمال الإجراءات التحقيقية التي بذلت جهود استثنائية لإكمالها من القضاء في أستئناف كربلاء والجهات التحقيقية المختصة في المحافظة".

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