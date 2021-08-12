رئيس الجمهورية: العراق يتطلع الى علاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

2021/08/12 | 14:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح ، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها .واشار صالح، خلال لقائه اليوم الخميس ، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون ، الى ضرورة دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي./انتهى5

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