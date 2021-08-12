2021/08/12 | 14:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الخارجية فؤاد حسين رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية ، وسبل تعزيزها .كما ناقش معه الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اسلام آباد./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يلتقى رئيس الوزراء الباكستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يلتقى رئيس الوزراء الباكستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).