ظاهرة تسحر الكثيرين بالسعودية.. ما السبب وراء السحب المنخفضة؟

2021/08/12 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبقة من السحب الكثيفة التي تكاد تعتقد أنه يمكنك المشي فوقها..إليك السر وراء "السحب المنخفضة" التي وثقها هذا المصور السعودي بشكل ساحر عند جبال السروات في المملكة العربية السعودية.

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