سرقة لأسلاك الكهرباء تخرج محطة عن العمل في ميسان

2021/08/12 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تعرض الخط المغذي لمحطة المجر الكبير في محافظة ميسان، لسرقة الاسلاك مما ادى الى توقف عمل المحطة وانقطاع الطهرباء على عدد من الاحياء و المناطق في قضاء المجر الكبير.

وذكر فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) والخارج من محطة العمارة الجديدة ( ١٣٢ /٣٣ ك.ف ) بطول ( ٧.٥ كم )، تعرض لسرقة الاسلاك من قبل ضعفاء النفوس، بمسافة (٦٠٠ م) ، فجر الخميس، نجم عن ذلك خروجه عن العمل وبالتالي ايقاف عمل المحطة وتجهيز عدد من الاحياء و المناطق في قضاء المجر الكبير بالتيار الكهربائي ".

واضاف البيان، ان "مثل هذا العمل التخريبي من قبل السراق والهادف الى الاضرار بالمواطنين في قضاء المجر الكبير يجب محاربته من قبل الجميع".ودعا، المواطنين في عموم المحافظة الى "الحفاظ على الشبكة الكهربائية من هولاء العابثين والاخبار عنهم في حالة معرفتهم من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وان الفرع لن يتوانى في تقديمهم الى العدالة".وشدد دعوته الى الاجهزة الامنية بـ"ضرورة وضع حد الى مثل تلك الاعمال التخريبية مهما تكون الدوافع مع التاكيد، باننا مستمرون وبعزيمة عالية في تقديم الخدمات لاهالي محافظة ميسان الحبيبة".

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