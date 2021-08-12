الكاظمي يستعد لزيارة باكستان

2021/08/12 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ن “وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها”.

واضاف الصحاف، ان “وزير الخارجية ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إسلام آباد”.

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