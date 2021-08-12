رئيس الجمهورية: العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

2021/08/12 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية أن “الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون”.

وأوضح أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي”.

وأكّد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان أن “العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف”.

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