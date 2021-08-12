2021/08/12 | 14:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يشرع بعملية امنية لتامين المواكب الحسينية في ديالى

اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي ، انطلاق عملية امنية لتفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال الموسوي في بيان:" ان قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية امنية من محورين لتفتيش وتأمين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية من اوكار العدو".

واشار الى :" ان العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به من اي تحرك او نشاط للعدو قد يطال المواطنين بمشاركة الألوية ( 28 -110 – 20 – 23 )في الحشد الشعبي وقطعات من الجيش

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