بعد شجار وقتيل.. الاعتداء على محال تجارية للاجئين سوريين في تركيا

2021/08/12 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّم عشرات الأتراك الغاضبين سيارات ومحال تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، الخميس.

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