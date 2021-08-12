2021/08/12 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية: العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم الأستقرار والأمن

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