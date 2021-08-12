توزيع كهرباء ميسان تعلن تعرض خط محطة المجر الكبير للسرقة

2021/08/12 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع

أعلنت دائرة توزيع كهرباء ميسان، اليوم الخميس، تعرض أحد خطوطها للسرقة مما تسبب بانقطاع للتيار في قضاء المجر الكبير.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية (33/ 11 ك.ف) والخارج من محطة العمارة الجديدة (132 /33 ك.ف) بطول (7.5 كم)، تعرض لسرقة الاسلاك من قبل ضعفاء النفوس، مما تسبب بخروجه عن العمل وايقاف عمل المحطة وعدم تجهيز عدد من الاحياء والمناطق في قضاء المجر الكبير بالتيار الكهربائي".

ودعت "المواطنين في عموم المحافظة الى الحفاظ على الشبكة الكهربائية والابلاغ عن العابثين في حالة معرفتهم من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ووجت دعوتها الى الاجهزة الامنية بـ"ضرورة وضع حد لمثل تلك الاعمال التخريبية مهما تكن الدوافع".

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