دهس شرطيتين عمدا في

2021/08/12 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام كويتية، الخميس، أن شرطيتين تعرضتا للدهس عمدا أثناء هروب مواطنة من إحدى دوريات الشرطة في "شارع الحب" بضاحية عبد الله السالم في مدينة الكويت.

وبحسب ما نشرت صحيفة الراي الكويتية، فإن المواطنة رفضت أمر أفراد الدورية بالتوقف، فتمت الاستعانة بعسكريتين لإنزالها من سيارتها، لكنها تعمدت دهسهما.



ولم تتضح الأسباب وراء توقيف المواطنة.

وقال حساب تفتيش الكويت، المعتمد من قبل وزارة الإعلام إن شرطيتين تعرضتا للدهس في شارع الحب "من قبل مواطنة مطلوبة وتمت السيطرة عليها ونقل العسكريتين للمستشفى".

ذكرت وسائل إعلام كويتية، الخميس، أن شرطيتين تعرضتا للدهس عمدا أثناء هروب مواطنة من إحدى دوريات الشرطة في "شارع الحب" بضاحية عبد الله السالم في مدينة الكويت.

وبحسب ما نشرت صحيفة الراي الكويتية، فإن المواطنة رفضت أمر أفراد الدورية بالتوقف، فتمت الاستعانة بعسكريتين لإنزالها من سيارتها، لكنها تعمدت دهسهما.



ولم تتضح الأسباب وراء توقيف المواطنة.

وقال حساب تفتيش الكويت، المعتمد من قبل وزارة الإعلام إن شرطيتين تعرضتا للدهس في شارع الحب "من قبل مواطنة مطلوبة وتمت السيطرة عليها ونقل العسكريتين للمستشفى".

ضبط مواطنة مطلوبة دهست شرطيتين عمداً في «شارع الحب» محاولةً الهرب حيث تم نقل العسكريتين للمستشفى الاولى اشتباه كسر بالرجل والاخرى باليد.



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— المجلس (@Almajlliss) August 12, 2021

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