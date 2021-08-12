لجنة قضائية عليا لرصد (الفسق والفجور) في العراق

2021/08/12 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد ما اسمته بالتجاوز على الأخلاق والدعوة الى الفسق والفجور.

وبحسب وثيقة حكومية، فأن اللجنة مشكلة من سبع جهات قضائية وأمنية ونقابية، بعدما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعو الى زعزعة الاخلاق العامة ونشر الفجر والفسوق او التحريض الطائفي للحصول على مكاسب انتخابية.

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