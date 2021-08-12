تقرير يكشف عن عدد من الأطعمة التي تساعد على النوم الهانئ

2021/08/12 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تجتمع ضغوط الحياة مع نمط الحياة غير الصحي لتفاقم من مشكلة الأرق، مما يضطر المرء إلى اللجوء لأساليب متعددة تساعده على النوم مثل الحبوب المنومة أو التدريب الشاق أو شرب شاي الأعشاب المنومة.وتحدث مقال نشره موقع مجلة جامعة موسكو الحكومية التربوية “إم بي غي أو” عن الخيار الطبيعي والمفيد لتنظيم ساعة الجسم البيولوجية […]

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