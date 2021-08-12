"أوبك": السعودية ترفع إنتاج الخام خلال يوليو للشهر الرابع بـ497 ألف برميل يومياً

2021/08/12 | 15:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - السيد جمال: واصلت المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال شهر يوليو/ تموز 2021 على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي.وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الصادر اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي إنتاج …

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