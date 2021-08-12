“سرقة” تتسبب بتوقف خط الكهرباء المغذي لمحطة المجر الكبير في ميسان

2021/08/12 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن فرع توزيع الكهرباء في محافظة ميسان، اليوم الخميس، توقف الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية بسبب عملية سرقة.وقال الفرع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية (٣٣ / ١١ ك.ف ) والخارج من محطة العمارة الجديدة ( ١٣٢ /٣٣ ك.ف ) بطول ( …

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