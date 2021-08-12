وزير الخارجية يبحث زيارة الكاظمي المرتقبة إلى إسلام آباد

2021/08/12 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إسلام آباد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير فؤاد حسين التقى رئيس الوزراء الباكستانيّ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها”.وأضاف، ان …

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