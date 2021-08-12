تذبذب في أسعار صرف الدولار بين محافظات الوسط والجنوب والاقليم - عاجل

2021/08/12 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، تذبذباً بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر شراء الدولار في محافظات الوسط والجنوب 147750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر شراء الدولار في إقليم كردستان 147500 لكل ورقة فئة 100 دولار.اما سعر بيع الدولار في محافظات الوسط والجنوب فقد بلغ 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، في حين وصل سعر بيع الدولار بمحافظات الإقليم 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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