الكشف عن الإجراءات المتخذة بحق الزوار الوافدين عبر مطار النجف الدولي - عاجل

2021/08/12 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفكشفت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عن إجراءاتها المتخذة بشأن الزوار الوافدين عبر مطار المحافظة.وقال مدير قسم الصحة العامة عبد الوهاب الطحان لـ (بغداد اليوم) إن "صحة المحافظة اتخذت جملة من الاجراءات تهدف لمنع تزايد الاصابات بفيروس كورنا وان هذه الاجراءات تخص الزوار الوافدين من دول أخرى".

وأضاف انه "تم نشر مفارز للتلقيح واخرى لنشر التوجيهات والارشادات الصحية داخل مطار النجف الدولي".

وتابع الطحان: "كما انه يتم اعتماد كارتات الفحص الصادرة من دولهم اضافة الى اجراء فحوصات سريعة فإن اتضح وجود اصابة فسيتم اجراء اللازم بحق الشخص وحجره ١٤ يوما".

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