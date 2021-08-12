عملية سرقة تتسبب بتوقف الخط المغذي لمحطة المجر الكبير بميسان

2021/08/12 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الخميس، توقف الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية بعد سرقة اسلاكه.

وذكر الفرع، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية (٣٣ / ١١ ك.ف ) والخارج من محطة العمارة الجديدة ( ١٣٢ /٣٣ ك.ف ) بطول ( ٧.٥ كم ) ، تعرض لسرقة الاسلاك من قبل ضعفاء النفوس، بمسافة ( ٦٠٠ م ) ، فجر الخميس، نجم عن ذلك خروجه عن العمل وبالتالي ايقاف عمل المحطة وتجهيز عدد من الاحياء و المناطق في قضاء المجر الكبير بالتيار الكهربائي".

وشدد البيان، على ان "مثل هذا العمل التخريبي من قبل السراق والهادف الى الاضرار بالمواطنين في قضاء المجر الكبير يجب محاربته من قبل الجميع"، داعياً المواطنين في عموم المحافظة الى "الحفاظ على الشبكة الكهربائية من هولاء العابثين والاخبار عنهم في حالة معرفتهم من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وان الفرع لن يتوانى في تقديمهم الى العدالة".

وطالب، الاجهزة الامنية بـ"ضرورة وضع حد الى مثل تلك الاعمال التخريبية مهما تكون الدوافع مع التاكيد"، مؤكداً: "اننا مستمرون وبعزيمة عالية في تقديم الخدمات لاهالي محافظة ميسان الحبيبة".

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