2021/08/12 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، بشان ملف الأمن والمياه مع دول الجوار.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" ان الاجتماع ضم ممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية ووزارتي الموارد المائية والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية".وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية للعراق والحفاظ عليها بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي ومتابعة التنسيق الأمني المشترك مع تلك الدول لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية.واستعرض المشاركون في الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه ملف الأمن والمياه مع دول الجوار، فضلا عن طرح جملة حلول خاصة بهذا الملف الحيوي والمهم./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعا برئاسة الأعرجي بشان ملف الأمن والمياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعا برئاسة الأعرجي بشان ملف الأمن والمياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).