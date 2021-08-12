قيادة القوات البرية تناقش مع بعثة (الناتو) في العراق دعم القوات المسلحة العراقية على مستوى التدريب والجاهزية

2021/08/12 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس أركان قيادة القوات البرية اللواء الركن ستار جبار كاظم مع قائد بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في العراق دعم البعثة للقوات المسلحة العراقية على مستوى التدريب والجاهزية.وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم ان , رئيس أركان قيادة القوات البرية استقبل في مقر القيادة، قائد بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في العراق والوفد المرافق له، وناقش معه المحاور التي تخص دعم (الناتو) للقوات المسلحة العراقية على مستوى التدريب والجاهزية"./انتهى2

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