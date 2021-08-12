طبيب يشرح كيف أننا ننام لكي ننسى

2021/08/12 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، أندرسون كوبر، يتحدث إلى مؤلف كتاب "النسيان: فوائد عدم التذكر"، الدكتور سكوت سمول، عن بحثه حول العلاقة بين النوم والذاكرة.

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