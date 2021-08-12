الدفاعات الجوية الإيرانية تطلق تحذيراً لمسيّرة أمريكية في أجواء هرمز

2021/08/12 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، تحذيراً لطائرة مسيّرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز.

ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية، وفقاً لما نقلته وكالة “فارس”، مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيراً مقتضباً لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز إم كيو 9 ، وهي تحلق في محيط مضيق هرمز بالقرب من الحدود الإيرانية.

ولفتت الوكالة إلى أن إيران سبق أن أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية، كان آخرها في عام 2019 عندما استهدفت طائرة جلوبال هوك بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.

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