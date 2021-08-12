2021/08/12 | 15:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى السلاح وغياب القانون يُفقدان الدولة هيبتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير.. فوضى السلاح وغياب القانون يُفقدان الدولة هيبتها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاريكاتير.. فوضى السلاح وغياب القانون يُفقدان الدولة هيبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).