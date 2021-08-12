العراق يناقش مستجدات مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة مع الأردن

2021/08/12 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، مُستجـدات مشـروع المدينـة الإقتصاديـة المُشتركـة بيـن العـراق والأردن ودور الأطـراف المعنيـة بالمشـروع، فيما أكد وزير الصناعة منهل الخباز، ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ المشروع ووضع اُسس سليمة للعمل خِلال المرحلة المقبلة وبتوقيتات مُحددة في ضوء توجيهات وإهتمام قيادات البلديـن.وذكر بيان لوزارة القى “النور نيوز” نسخة …

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