2021/08/12 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إجراءاتها بما يتعلق في انجاز المعاملات التقاعدية للعمال المضمونين.وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “انجاز المعاملة للمتقاعد يجب ان تتوفر لديه خدمة لاتقل عن عشرين سنة، وان يكمل عمر 60 سنة بالنسبة …

ظهرت المقالة العمل توضح إجراءات إنجاز المعاملات التقاعدية للعمال المضمونين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل توضح إجراءات إنجاز المعاملات التقاعدية للعمال المضمونين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل توضح إجراءات إنجاز المعاملات التقاعدية للعمال المضمونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).