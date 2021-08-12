تركيا.. اعتقال عشرات الأشخاص بعد اعتداء على محال سوريين في أنقرة

2021/08/12 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الشرطة في بيان "حددنا واعتقلنا 76 شخصا نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا" في هذه الهجمات.

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