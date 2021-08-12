الأنواء الجوية: دراسة لتحديد نسبة الأمطار العام القادم

2021/08/12 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، أنها بصدد إجراء دراسة مطرية لتحديد نسبة تساقط الأمطار في البلاد، مبينة أن الدراسة ستشارك فيها مجموعة وزارات.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك دراسة مطرية خلال الشهر الحالي سيتم الاعداد لها مثل كل موسم تشترك بها وزارتي النقل والزراعة ووزارات اخرى"، مبينا أن "الهدف من الدراسة معرفة نسبة تساقط الامطار خلال العام القادم بالمقارنة مع الاعوام الماضية".

وأضاف الجابري أن "الامطار التي حدثت في المناطق الجنوبية والموصل ودهوك تعتبر امطار حالة محلية وليست امطار متطرفة مثل التي حدثت في الصين"، مشيرا الى أن "هذه الامطار نتجت عنها كوارث كبيرة وتعتبر حالة غير طبيعية، بالاضافة الى رطوبة خانقة وارتفاع في درجات الحرارة".

وتابع ان "هناك عدة عواصف ترابية حدثت خلال اقل من شهر في مناطق متفرقة من البلاد، منها عنة والموصل والمنطقة الغربية بصورة عامة ومحافظة دهوك"، موضحا أن "هذه العواصف غير مستمرة الحدوث بل أنها تكون قليلة مع تصاعد الغبار".

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