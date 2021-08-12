آخر توقعات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 و2022 - عاجل

2021/08/12 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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رجحت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اليوم الخميس، ان يستمر تعافي الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام القادم، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، أو ما يعادل 6.6% دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي.

وأضافت ان "الاقتصاد العالمي يواصل التعافي، لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة على الأخص ستحتاج التطورات المرتبطة بكوفيد-19 إلى مراقبة وثيقة".

وأشارت أوبك الى أنه "في 2022 سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً دون تغيير عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي"، لافتة الى ان إنتاجها النفطي زاد 640 ألف برميل يومياً في تموز إلى 26.66 مليون برميل يومياً".

وأوضحت أن "السعودية أبلغتها بأنها عززت إنتاجها 547 ألف برميل يومياً في تموز إلى 9.474 مليون برميل يومياً مع تخفيف الخفض الطوعي للإنتاج".

وتتعارض ثقة أوبك في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها اليوم الخميس.

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