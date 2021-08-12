بقميص مختلف..كيف سيواجه ميسي برشلونة وجماهيرها - عاجل

2021/08/12 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الخميس، ان مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني ستكون أمرا غريبا إلى حد ما في حال عودته إلى بيته القديم بقميص مختلف.

وقال ميسي إن "لقد اخترت نادي باريس سان جيرمان لانه يملك الطموح ومن الممكن للجميع ان يرى كم هو مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء، حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك".

وعن موعد خوض مباراته الأولى مع الفريق الجديد أوضح ميسي" لقد عدت للتو من إجازة وقضيت شهرا بعيدا عن الملعب وأحتاج للقليل من الاستعداد للموسم الجديد، أتمنى أن تكون مباراتي الأولى مع الفريق قريباً لكنني لا أستطيع تحديد موعد الأمر متروك للمدربين".

وأكد النجم الارجنتيني "سأكون دائما ممتنا لبرشلونة وجماهيره، لقد ذهبت إلى هناك وأنا طفل وقضينا بعض الأوقات الجيدة والسيئة معا، وجماهير برشلونة تدرك أنني سأنضم لناد جيد يقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا لأنها تعرفني وتدرك عشقي للانتصارات وسعيي لمواصلة ذلك، لا شك في أن أهداف باريس سان جيرمان هي الفوز والنمو و سيكون من الجيد مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، خاصة في حضور الجماهير، لكن من الغريب العودة إلى منزلي بقميص فريق آخر، لكن هذه كرة القدم".

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