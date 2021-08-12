منفذ حدودي مع ايران ينتصر على

2021/08/12 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مدير ناحية مندلي وكالة في ديالى مازن الخزاعي، اليوم الخميس، عن تسجيل اعلى معدل للتبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران خلال العام الجاري.وقال الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرقي ناحية مندلي سجل تدفق اكثر من 100 شاحنة في معدل هو الاكبر خلال العام الجاري ويعكس صورة ايجابية عن تحرك في عودة نشاطه تدريجيا بعد اشهرطويلة من انتكاسات متكررة في تدفق القوافل بسبب تداعيات كورونا في البلدين".واضاف الخزاعي، ان "عودة نشاط منفذ مندلي مهمة لانها تشكل ايرادات لخزينة الدولة بالاضافة الى انها تجذب المزيد من الايادي العاملة بمهن مختلفة في المنفذ ومحيطه لانه يشكل قطاع اقتصادي متداخل للكثير من المهن الحرة".فيما بين وهب العبيدي، مخلص جمركي، بان "لعنة كورونا تسبب باضرار بالغة خلال الاشهر الماضية بسبب اجراءات الحظر المتكررة لافتا الى ان الوضع الحالي يدلل بان لعنة الوباء بدات تنحسر تدريجيا وعودة نشاط المنفذ الى سابق عهده مجرد وقت".واضاف العبيدي، ان "وجود منافذ غير رسمية في كردستان توثر بشكل كبير على منفذ مندلي ما يستدعي خطوات حكومية تسهم في رفع ايدي المتنفذين على منافذ الاقليم وتطبيق تعرفة كمركية وتعليمات مؤحدة من اجل خلق توازن في المنافذ والمعابر الحدودية".

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