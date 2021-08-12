وزير العمل يزور محافظة ميسان ويلتقي بمحافظها

2021/08/12 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية "عادل الركابي" اقسام دوائر العمل في محافظة ميسان برفقة محافظ ميسان "علي دواي".ودعا الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة ، الحكومات المحلية الى ضرورة تقديم التعاون والدعم اللازمين لحل الاشكاليات وتحسين الية عمل الاقسام للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن التعاون لانجاز طلبات المواطنين ، مشيرا الى جهود الوزارة في تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يضمن حق العامل العراقي ويشجع على الاستثمار وتشغيل الشباب.واكد الوزير اهمية تعاون الحكومات المحلية مع اقسام العمل وذوي الاعاقة ، مشيرا الى انه تم الايعاز باستكمال اجراءات (1000) امراة ربة اسرة بأنتظار توفر التخصيصات المالية لغرض الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وانجاز طلبات ذوي الاعاقة، مضيفا ان الوزارة ستطلق قروضا خلال شهر ايلول القادم في محافظة ميسان والمحافظات الاخرى و التعاقد مع(٥٧) باحثا اجتماعيا في المحافظة ستعلن اسماهم خلال المدة المقبلة".ووجه الوزير بضرورة القضاء على الفاسدين وضعاف النفوس من بعض الموظفين ومنع التعامل مع المعقبين للنهوض بعمل الاقسام في المحافظة"./انتهى

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