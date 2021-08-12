بالوثيقة... مجلس القضاء الأعلى يشكل لجنة مشتركة لرصد حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام

2021/08/12 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شكل مجلس القضاء الأعلى، لجنة مشتركة لرصد حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.وتتولى اللجنة المشكلة من" مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وخالية الاعلام الأمني وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة الفنانين"، مهمة رصد المخالفات والتوصية الى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تشكل خطرا على منظومة الأخلاق العامة التي تتمثل بعرض مايخدش الحياء وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هادمة تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي./انتهى7

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