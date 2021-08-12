بعد حرائق الغابات جنوبًا.. فيضانات شمال تركيا تودي بحياة 6 أشخاص على الأقل

2021/08/12 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تكافح السلطات التركية حرائق الغابات جنوب البلاد، أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، أن فيضانات بولاية قسطمونو شمال البلاد أودت بحياة 6 أشخاص، فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين.وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تسخير جميع إمكانيات الدولة لمساعدة المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات.

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