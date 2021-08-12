2021/08/12 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، يوم الأربعاء، إن الكويكب “بينو” سيقترب كثيرا من الأرض في عام 2135، ليصبح على بعد نصف المسافة فقط بين كوكبنا والقمر، لكنها طمأنت بأن احتمالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يصطدم الكويكب “بينو” بالأرض؟ “ناسا” تحدد الاحتمال بدقة المركز الخبري الوطني.

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