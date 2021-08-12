تحديد 22 آب الجاري موعداً لمحاكمة قاتل الشهيد عبير الخفاجي

2021/08/12 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

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حدد مجلس القضاء الاعلى، الثاني والعشرين من شهر آب الجاري موعدا لمحاكمة قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي .وكانت محكمة تحقيق كربلاء قررت، الخميس، احالة المتهم حسين جواد عبد الامير، الى محكمة جنايات المحافظة لاجراء محاكمته .

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