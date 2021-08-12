الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدورة 112

2021/08/12 | 15:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكون مراجعة الكلية العسكرية للمتقدمين حسب الحروف الأبجدية والمحافظات .

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