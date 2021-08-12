2021/08/12 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر اب 2021 أربع جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 08/08/2021 الى يوم الخميس المصادف 12/078/2021 اذ لم تنظم جلسة الاثنين 09/08/2021 لمصادفتها عطلة رسمية، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.



بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار سهم.2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار.3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (583.92) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (580.58) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.58%) عن اغلاقه في اول الجلسة.4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((واخ) تنشر مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((واخ) تنشر مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).