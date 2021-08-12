2021/08/12 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كانت سوزان كيمب، محررة الإعلانات والطالبة في الثلاثينيات من العمر، تعيش حياة مفعمة بالنشاط والحيوية قبل جائحة كورونا المستجد، فكانت ترتاد المطاعم مع شريك حياتها وأقاربها وتحضر ندوات القراءة مع أصدقائها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا..



ماذا تعرف عن الآثار النفسية طويلة الأمد للإصابة بكوفيد-19؟ المركز الخبري الوطني.

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