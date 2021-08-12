العراق يسجل اكثر من 10 الاف اصابة بكورونا

2021/08/12 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العراق، اليوم الخميس، حاجز الـ10

الاف اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة،

في الوقت الذي خفضت وزارة الصحة من عدد

الفحوصات المختبرية المشخصة للاصابة

بالفيروس التاجي.

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